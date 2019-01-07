Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP’nin Narlıdere’den aday gösterdiği Süleyman Kocabıyık (20), listenin en genç adayı. Kocabıyık’ın bir diğer özelliği ise Güney Çin kökenli bir dövüş sanatı olan Wing Chun ile ilgilenmesi... Çiğli Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Okan Korkmaz ise bir doktor. Beyin, omurilik ve sinir cerrahı olan Korkmaz, su altı ve su üstü fotoğraf sanatına meraklı, aynı zamanda şiir de yazıyor.

Karşıyaka’dan aday gösterilen Ayda Maç, yamaç paraşütüyle ilgileniyor, renkli sosyal hayatı ile de dikkat çekiyor. Konak’tan aday gösterilen Melek Eroğlu, çocuk parklarına oyuncak tasarlayan bir ödüllü bir mimar. Güzelbahçe adayı Burcu Dereci ise güzellik merkezi sahibi. Cumhur İttifakı’nın adayı olarak Çeşme’den yarışa giren MHP’li Sema Aydın, amatör olarak resim yapıyor. Sporun tüm dallarını deneyen Aydın, uzun yıllar basketbol oynadıktan sonra hız tutkusunu ralli eğitimi ile tamamlayıp, ekstrem sporlarla ilgileniyor.