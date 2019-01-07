Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DAMLA PEKER

Bir grup Suriyelinin yılbaşı gecesi Taksim Meydanı’nda Suriye bayrağı açıp Beşar Esad aleyhine slogan atması ardından başlayan tartışmalar devam ederken AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı “Bir insan hakkı olarak Sığınma Hakkı” başlıklı bir kitapçık yayınladı. Kitapçıkta mültecilerle ilgili kamuoyunda paylaşılan yanlış bilgilerin doğruları tek tek anlatıldı. Sekiz yanlış bilgiye verilen cevaplar şöyle:

∂ İMTİHANSIZ ÜNİVERSİTE: Suriyeli öğrenciler de, diğer yabancı uyruklu öğrenciler gibi, Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı’nda başarılı olmadan veya yatay geçişin gereklerini sağlamadan üniversitelere giremezler. Türkiye’de yaklaşık 120 bin yabancı öğrenci bulunmaktadır ve Yabancı öğrenciler Türk öğrencilere ait kontenjanları kullanmamaktadır.

∂ TOKİ’DEN ÜCRETSİZ EV: TOKİ’den sosyal konut alabilmenin ilk şartı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. Suriyeliler Türk vatandaşı olmadıkları için TOKİ’den bedava değil parayla bile sosyal konut alamazlar.

∂ TAMAMI BURS ALIYOR : Sadece Yurt Dışı Türkler Başkanlığına “Türkiye Bursları” üzerinden başvuru yapan ve başarı başta olmak üzere belirli kriterleri karşılayanlar burs alabiliyorlar.

∂ ARAÇLARINA MUAFİYET: Türkiye’den araç satın alan veya kendi aracını Türkiye’ye getiren Suriyeliler kayıt yaptırarak Türkiye’den plaka almak zorundadırlar. Ayrıca bu araçları için motorlu taşıtlar vergisi ödemektedirler. Araçlarının sigorta ve fenni muayene gibi işlemleri yaptırmakla yükümlüdürler. Suriyelilerin araçları için herhangi bir muafiyet yoktur.

∂ OY KULLANIYORLAR: Türkiye’de yapılan seçimlerde ve halk oylamalarında oy kullanabilmek için ilk şart Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar seçimlerde asla oy kullanamaz. Hiçbir yabancının seçimlerde oy kullanma hakkı yoktur.

∂ MAAŞ BAĞLANIYOR: Suriyelilere maaş bağlanılması söz konusu değildir. Belli şartları taşıyan tüm sığınmacılara AB katkısı ile finanse edilen bütçeden aylık 120 TL temel yaşamsal ve insani ihtiyaçlarını karşılamak üzere yardım yapılmaktadır.

∂ SUÇ ORANLARI YÜKSEK: Suriyelilerin karıştıkları olayların Türkiye’deki toplam asayiş olaylarına oranı 2014-2017 arasında yıllık ortalama yüzde 1,32’dir. Bu olayların önemli bir kısmı kendi aralarındaki anlaşmazlıklardan kaynaklanan olaylardır.

∂ VATANDAŞLIK VERİLİYOR: Suriyelilerin statüsü geçici koruma statüsüdür. Geçici koruma statüsü ile geçirilen süre vatandaşlığa başvuru için bir hak doğurmamaktadır. Türkiye’de geçici koruma statüsünde bulunan bir Suriyeli on sene Türkiye’de bulunsa da vatandaşlığa başvuru hakkı kazanamamaktadır. Suriyelilerin Türk vatandaşlığına geçebilmesi için kanunlarımızda öngörülen usul “istisnai vatandaşlık” yoludur. Bu yöntemle son 7 yılda yaklaşık 50 bin Suriyelinin vatandaşlığa geçişi gerçekleştirilmiştir. 50 bin Suriyelinin de, yaklaşık 10 bin kadarı bir Türk anne ve/ veya babadan olduğu için veya evlenme yoluyla vatandaşlık almıştır. Bu haberler, şehir efsanesi olmanın ötesine geçmemektedir.