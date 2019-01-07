Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte Binali Yıldırım'ın açıklamalarının satır başları:

- İstanbul'u dinleyeceğiz, gözlerimiz kapalı değil. Gözlerimiz açık İstanbul'u dinleyeceğiz, kulaklarımız delik İstanbul'u dinleyeceğiz.

- Ekrem İmamoğlu'na telefon ettim, başarılar diledim.

- 31 Mart seçimlerinde sonuç ne olursa olsun İstanbul kazansın istiyoruz. Ülkemiz kazansın istiyoruz.

- 31 Mart seçimleriyle beraber yeni bir dönemin, belki bir 25 yıl daha sürecek yeni dönemin kapılarını aralamayı hedefliyoruz

- Bu seçimlerin bir genel seçim havasına dönüştürülmesi, referanduma dönüştürülmesi, bana göre İstanbul'a yapılabilecek bir iyilik değildir.

- Ben bu şehre 1967'de geldim. Köyünden başka bir yer görmemiştim.