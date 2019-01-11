İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Komagene çiğ köftenin sahiplerinden FETÖ firarisi Murat Sivrikaya'nın İzmir'de sahte kimlikle yakalandığı açıklandı
FETÖ firarisi Murat Sivrikaya İzmir'de sahte kimlikle yakalandı
11.01.2019 - 10:23 | Son Güncelleme: 11.01.2019 - 10:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Komagene çiğ köftenin sahiplerinden FETÖ firarisi Murat Sivrikaya'nın İzmir'de sahte kimlikle yakalandığı açıklandı
Kaynak: AA
Etiketler : FETÖ,Murat Sivrikaya,
597698 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/597698.aspx
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