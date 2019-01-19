Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İbrahim Kalın Türkiye’yi suçlayan McGurk’un yazısıyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullan:

Analizin hatalı. Türkiye aleyhindeki suçlamalarınız tamamen saçmalık, sadece PKK propagandasının tekrarı. Türkiye, yüz binlerce Suriyeli Arap, Kürt, Asur ve başkalarının hayatını kurtardı. PKK'ya yeni bir hayat vermek istiyorsun. Olmayacak.

Trump’ın Suriye’den çekilme kararına tepki göstererek istifa eden Brett McGurk, Washington Post'a yazdığı makalede "Türkiye Suriye konusunda güvenilir partner değil" demişti.

Türkiye'nin Suriye'de, aralarında "aşırılık yanlılarının da bulunduğu muhalif gruplarına destek verdiğini" iddia eden McGurk, bu grupların çok küçük olduğunu, bu yüzden ABD'nin desteklediği Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) alternatif olamayacağını ifade etti.

Ayrıca Türkiye'nin ABD'nin büyük desteği olmadan Suriye'de tek başına hareket etme yeteneğinde olmadığını ileri süren McGurk, halihazırda Türkiye'nin desteklediği silahlı muhaliflerin, şu anda SDG'nin bulunduğu Suriye'nin kuzeydoğusuna yerleştirilmesiyle ilgili görüşmelerin yürütüldüğünü iddia etmişti.

McGurk, "Bu tür adımların kaosa yol açacağını, aşırılığın yayılması için uygun ortamı oluşturacağını, binlerce Kürt'ü evinden edeceğini ve Suriyeli hıristiyanların hayatını riske atacağını" ileri sürmüştü.