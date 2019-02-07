Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığınca 2019 yılının “Yaya Öncelikli Trafik Yılı” ilan edilmesinin ardından ülke genelinde “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla bir kampanya başlatıldı. Kampanyanın startı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla Ankara’daki Kızılay Millî İrade Meydanı’nda yapılan etkinlikle verildi. Eski köye yeni adet getirmeye çalıştıklarını söyleyen Soylu “TBMM, Karayolları Trafik Kanunu’nun 74. maddesinde bir değişiklik yaptı. Önceden bize okullarda hep şunu öğretirlerdi, ilk önce sağa sonra sola sonra tekrar sağa bakacağız. Bunun manası şuydu, trafikte sorumluluk yayaya aittir. Eğer bir şey olursa dikkatsizlik ve tedbirsizlikten kusur yine sana yazılacak. Oysa yeni kanunda yapılan değişiklik çok açık ve net. Kavşaklarda, trafik lambasının olmadığı yaya geçitlerinde, aynı zamanda da trafik polisinin olmadığı yerlerde araçlar yaya geçidini ve yayayı gördüğü zaman yavaşlayacak” diye konuştu. Eskiden arabaların arasından geçmek için akrobasi yapmak gerektiğini dile getiren Soylu, şu ifadeleri kullandı: Oysa şimdi araçlar yayayı gördükleri anda yaya geçidinde duracak. Yayanın geçmesini bekleyecekler. Aynen dünyanın gelişmiş ülkelerinde olduğu gibi. Kanun değişikliğiyle, yaya geçidinden geçen yayalara yol vermeyen araç sürücülerine 488 lira ceza kesilecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da “Birbirimize saygılı olmalı öğrenmeliyiz. Bunun önceliğimiz olması gerekiyor” dedi.