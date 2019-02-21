Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Cumhur İttifakı’nın bir zafer elde etmeye kararlı olduğunu söyledi. MHP muhabirleriyle önceki akşam yemekte bir araya gelen Bahçeli, gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli özetle şunları söyledi:

Bin 389 belediyeden 851 aday ilan edildi. Cumhur İttifakı 538’dir. İttifak 30 büyükşehrin dışında ilçeleri de kapsamaktadır. MHP olarak 22 kadın ve 829 erkek adayımız belirlendi. 31 Mart’ta Cumhur İttifakı güzel bir sonuçla zafer elde etmeye kararlı görülmektedir.

ADALETLİ BİR YAPILANMA OLDU

İki parti bir araya gelerek, var olan belediye meclis üyeliklerini nüfusa ve o ilçenin büyüklüğüne bağlı olarak belirledi. Belediye meclis üyeliklerinde 2014 mahalli idareler seçim sonuçları esas alındı. Belediye meclis üyeliklerinde Cumhur İttifakı’nı oluşturan iki partinin dengeli, adaletli bir yapılanması söz konusu olmuştur. Cumhurbaşkanı Osmaniye’de aday göstermeyeceklerini ifade etti. Biz de Rize’de biz aday göstermedik. Böyle bir gönül hoşnutluğu oluşturmak istedik.

ANKARA’DA DA ORTAK MİTİNG

(Ortak miting) Planlama genellikle Cumhur İttifakının ağırlıklı partisi AK Parti olduğu için onların çalışma düzenine uygun tarzda yapılıyor. Eğer isterlerse Ankara, İstanbul ve başka şehirlerde bizim de takvim uygun düşerse görüşülebilir. Aynen Yenikapı’daki gibi muhteşem bir beraberliği İstanbul da gerçekleştirebiliriz. Öyle bir miting İstanbul’da ‘yıldırım’ gibi çakar.

Bahçeli: Benim bir tane Ford Mustang’im var. Plakası 06 BJK 001. Fırsat bulursak İstanbul’da Beşiktaş’taki seçim çalışmasına onunla gideceğim.

SONUÇTAN MEMNUNUZ

(MHP’nin hassasiyetleri karşılandı mı?) Karşılamamış olsa müşterek bir imzaya dayalı listemizi YSK ve ilçe seçim kurullarına vermezdik. Cumhur İttifakı anlayışı devam etmiştir ve sonuçtan MHP olarak memnunuz. X artı Y eşittir Z şeklinde formül geliştirdik. Bu 24 Haziran seçimleriyle alakalıdır. Z yüzde 52’ye tekabül ediyor. Bunu daha da artıracağımızı, yüzde 52’nin üzerinde oy alacağımızı düşünmekteyiz.

BİZDE BU KADAR SAFLIK YOK

(HDP’nin bazı illerde aday çıkarmaması) Kalkıp da üç büyükşehirde aday çıkarmayacaksınız ama küçük bir yerde aday çıkartacaksın. Biz de zannedeceğiz ki PKK’nın siyasal unsuru Türkiye’de demokratik bir parti olarak seçimlere katılıyor. Bizde bu kadar saflık yok!

HİÇBİR İSME REZERVİMİZ YOK

(Meclis Başkanlığı seçimi) Cumhurbaşkanı ile olan görüşmelerimiz sırasında bu konu gündeme gelmemiştir. Kimi istiyorlarsa pazar günü getirirler, kamuoyuna duyururlar biz de 49 arkadaşımızla o gün orada bulunan kaç kişi olursak elimizi kaldırıp kendileriyle beraber “Meclis başkanımız budur” diyebiliriz. Onun için herhangi bir rezervimiz yok. Cumhur İttifakı olarak da ayrı bir tartışma açmanın da gereği yoktur.

EKONOMİ SİYASET TÜRLÜSÜ DEĞİL

Marketlerdeki yüksek sebze fiyatlarını değerlendiren MHP Genel Başkanı Bahçeli, “Domates, patlıcan, soğan meselesi siyasetin yeni figürleri olarak ortaya çıktı. Herkeste bir soğan edebiyatı var. Türkiye’nin ekonomik verilerini domates, soğan, patlıcanla -Anadolu’da eski tabir olarak güveç derlerdi şimdi yeni tabir olarak türlü diyorlar- siyaset türlüsüne dönüştürmenin bir manası yok. Bunun, seçim döneminde fakir fukara edebiyatı hâline dönüştürülerek farklı bir noktaya getirilmesini doğru bulmuyorum” diye konuştu.

KAPIMIZ KOCAMAZ'A AÇIK

“Hâlihazırda ülkede nefes alan her insanımıza kapımız açıktır ama nefes alan insanlar da virüs taşıyorsa ona da dikkat edeceğiz”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti’nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhanettin Kocamaz’ın, başvuru saatini kaçırarak aday olamamasını da değerlendirdi. Kocamaz’ın hem siyasi hem de belediyecilik anlamında yüksek bir tecrübeye sahip olduğunu söyleyen Bahçeli “Böyle bir durumda Mersin’de Burhanettin Kocamaz Bey’in 17.25 itibarıyla isminin verilmemesi hâli düşündürücüdür. Burada gerçekten bir ihmal mi vardır veya bir art niyet mi vardır veya Zillet İttifakı’nın farklı bir boyutu mu vardır?” diye sordu. Adana’da 50’nci yıl kutlamalarında yaptığı geri dönüş davetini Kocamaz’a da yaptığını ifade eden Bahçeli “Hâlihazırda ülkede nefes alan her insanımıza kapımız açıktır ama nefes alan insanlar da virüs taşıyorsa ona da dikkat edeceğiz” şeklinde konuştu.

Türk Ata Üniversitesi kuracağım

Devlet Bahçeli, Bilecik’in Söğüt ilçesindeki üniversite projesinin hiç aklından çıkmadığını söyledi. Bahçeli “Adı Türk Ata Üniversitesi olacak. Bu üniversiteye Türk cumhuriyetlerinden 2 bin öğrenciyi Türkiye’ye getirip Ertuğrul Gazi ruhuyla onların yetişmesine katkı sağlayıp ülkelerine göndereceğiz” ifadelerini kullandı