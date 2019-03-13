AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa Parlamentosu, Türkiye ile müzakerelerin askıya alınmasını öneren Türkiye Raporu’nu kabul etmiş. Bizim açımızdan değersiz, hükümsüz ve itibarsız bir karar bu. Bu itibarsız karar, AP’nin artık aşırı sağın ideolojik güdümüne girdiğinin ilan edilmesidir. AP demokratik gelişmeye açık ve destekleyici kararlar almaktan uzaklaştı. Aşırı sağın dar penceresinden bakıyor dünyaya." dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten AP'de kabul edilen Türkiye raporuna tepki
13.03.2019 - 19:48 | Son Güncelleme: 13.03.2019 - 19:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten AP'de kabul edilen Türkiye raporuna tepki.
Etiketler : AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,AP,
610232 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/610232.aspx
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