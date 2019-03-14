Amasya Cumhuriyet Başsavcılığınca, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen, biri meslekten ihraç edilmiş 8 asker hakkında gözaltı kararı verildi.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması amacıyla Ankara, Hatay, İzmir, Ağrı, Hakkari, Kocaeli, Şırnak ve Amasya'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı, 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
FETÖ'ye yönelik 'ankesörlü telefon' operasyonu
14.03.2019 - 18:24 | Son Güncelleme: 14.03.2019 - 18:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Amasya merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında, biri meslekten ihraç edilen 6 asker gözaltına alındı.
Etiketler : FETÖ,Amasya,
610439 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/610439.aspx
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