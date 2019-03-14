Amasya Cumhuriyet Başsavcılığınca, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen, biri meslekten ihraç edilmiş 8 asker hakkında gözaltı kararı verildi.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması amacıyla Ankara, Hatay, İzmir, Ağrı, Hakkari, Kocaeli, Şırnak ve Amasya'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı, 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.