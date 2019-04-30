Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) adına casusluk yaptığı şüphesiyle 19 Nisan’da yakalanan ve itiraflarının ardından tutuklanan iki kişiden biri Silivri Cezaevi’nde intihar etti. Casuslardan emekli tümgeneral Zaki Yusuf Mehmet Hasan kaldığı tek kişilik odada banyo kapısında asılı bulundu.

SAYIMDA VARDI AMA

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasına göre; önceki gün infaz koruma memurları sabah sayım aldı. 08:16’da Hasan’ın yerinde olduğu gözlendi. Ancak iki saat sonra yiyecek dağımı sırasında cansız bedeni bulundu. Hasan’ın banyo kapısında asılı olduğu görüldü. Cezaevi memuru durumu yetkililere bildirdi. Ceset adli muayene ve otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

İTİRAF ETTİLER

19 Nisan günü, Esenyurt’ta bir ev ve otele baskın düzenlenmiş, altı aydır takipte bulunan iki ajan gözaltına alınmıştı. Casusların adreslerinde özel şifreli bilgisayarlar ve evraklar ele geçirildi. Hakim karşısına çıkarılan ikilinin itirafçı olduğu belirtildi. Esenyurt’taki casusun Bulgaristan üzerinden Türkiye geldiği öğrenildi. Filistin pasaportu taşıyan ajan Zaki Yusuf Mehmet Hasan ile arkadaşı Samir Semih Şaban’ın, Suud gazeteci Cemal Kaçıkçı’nın ölümünde de parmağının olabileceği değerlendirmesi yapılıyordu. Nitekim ajanlardan birinin cinayetten birkaç gün sonra Türkiye’ye geldiği tespit edildi.

VUKUATLI ÇIKTILAR

Casusların Türkiye’de kiminle bağlantılı olduğu, ne için geldikleri araştırılıyordu. Samir Semih Şaban’ın, Hacca gitmek üzere hazırlık yapan hacı adaylarının otobüslerine bombalı eylem yapmak üzereyken yakalandığı ve “Ortadoğu’nun kiralık katili” diye bahsedilen Muhammed Dahlan adına casusluk yaptıkları gerekçesiyle Gazze’de tutuklandığı ortaya çıkmıştı.

Türkiye bir süredir Birleşik Arap Emirlikleri ile kriz yaşıyor. 15 Temmuz’da darbecileri desteklediği, terör örgütlerini fonladığı belirtilen Dubai yönetiminin Cemal Kaşıkçı cinayetinde de akif rol oynadığı öğrenilmişti. Kaşıkçı’yı ortadan kaldırmak için İstanbul’a gelen Suud ajanların bir kısmının Dubai’ye geçtiği ortaya çıkmıştı.