Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, İBB Saraçhane binasında gerçekleştirilen ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ’ın yönettiği Mayıs ayı toplantılarının ikinci birleşiminde İstanbulluları sevindirecek önemli kararlar aldı. Bugün ayrıca Mayıs ayı ikinci oturumunun ardından İSKİ Genel Kurulu da gerçekleştirildi. İSKİ’nin 2018 Yılı Faaliyet Raporu ile AK Parti Grubu tarafından verilen “Su fiyatlarında %46’ya varan indirim ve kişi başı 500 litre bedelsiz su” teklifi de görüşüldü.

AK PARTİ GRUBUNUN TEKLİFİYLE ÖĞRENCİ MAVİ KARTI 85 TL’DEN 40 TL’YE İNDİRİLDİ

İBB Meclisi toplantısında, AK Parti Grubu’nun önerisiyle öğrenci aylık mavi kartının 85 TL’den 40 TL’ye indirilmesini içeren rapor, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

İBB Meclisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bağlı kuruluşlarından İSKİ’nin İstanbul’a verdiği suda indirim yapılması konusunu da görüşerek karara bağladı. AK Parti Grubu’nun teklifiyle oluşturulan rapor, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. Kararla; konutlarda uygulanan “hane bazlı” tarifelendirme modeli yerine Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri (NVİ) Sisteminde kayıtlı hanede yaşayan kişi sayısını esas alınan “hanede yaşayan kişi bazlı” dinamik tarifelendirme modeline geçildi.

Su indirimiyle ilgili açıklama yapan AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu, kişinin günlük su kullanım ihtiyacına göre belirlenen kademelerin birim fiyatında indirimler yapıldığını, hanede yaşayan kişi sayısı artışına göre indirim oranı arttığını söyledi.

Tevfik Göksu, “AK Parti İBB adayı Binali Yıldırım’ın vaatleri arasında bulunan yeni tarife modeliyle, İSKİ suyunda evlerde yüzde 46’ya varan, işyerlerinde yüzde 10 indirim yapılmış oldu. Bundan sonra her ay enflasyona bağlı olarak suda yapılan artışlar da olmayacak. Su fiyatları yılsonuna kadar sabit fiyatla devam edecek” dedi.

Aylık 61 TL su faturası ödeyen 4 kişilik ailenin indirimle artık 41 TL, 103 TL ödeyen 6 kişilik bir ailenin 60,54 TL, 144 TL ödeyen 8 kişilik bir ailenin 82 TL ödeyeceğini müjdeleyen Tevfik Göksu, “İstanbullulara hayırlı olsun. İSKİ suyu dünyanın en temiz sularından biridir. İstanbullular afiyetle içsinler. İSKİ suyuyla oruçlarını açabilir, şifa olsun” ifadelerini kullandı.

Geçen yıl AK Parti grubunun teklifiyle İSKİ Genel Kurulu’nda 1 Ocak 2019’dan itibaren geçerli olmak üzere su fiyatında %15 indirim kabul edilmişti. Ancak AK Parti'nin bu teklifine CHP grubu karşı çıkmış ve ret oyu kullanmıştı.

İSTANBUL'UN SU FİYATLARIYLA İLGİLİ YENİ DÜZENLEMEYE GÖRE;

● Konutlarda tüketilen kişi başı her 2,5 m3 suyun 500 litresi “İnsani Su Hakkı” kapsamında İstanbullulara ücretsiz ulaşacak. Bir başka deyişle; 15 m3 su kullanan bir ailenin 3 m3 suyu ücretsiz olacak. Özellikle kalabalık ailelerin istifade edeceği bu değişimde, 7 kişilik bir ailede her bireyin 500 litre bedava su kullandığı düşünülürse bu rakam toplamda 3,5 ton su anlamına geliyor.

● İstanbullular artık daha ucuza suya erişim sağlayacak. %46’ları bulan indirimle suyun metreküp fiyatı 4 TL olacak. Mevcut sistemde 0-10 m3 aralığında su kullanan aboneler 4.71 TL’den ücretlendirilirken, yeni sistemde m3 aralığı yükseltilerek 0-15 m3’e çıkarıldı. Söz konusu kademeden su kullanan abonelere 4 TL ücret yansıtılacak. Bu durumda en alt kademeden faturalandırılan abone oranı %69,5’dan %90 seviyesine çıkacak.

● Bu arada su birim fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan Tüketici Fiyatları Endeksi-TÜFE de kaldırılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu-TÜİK’in belirlediği fiyat endekslerinden olan ve su birim fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan TÜFE yeni dönemde kaldırılacak.

● Yeni uygulamada ortak sayaçlara özel tarife düzenlemesi de yapılarak, ortak sayaç kullanan abonelerin tarifesi, 7,03 TL/m³’ten 6,00 TL/m³’e düşecek.

● Bir diğer değişiklik ise; kademe sisteminde gerçekleşecek. İstanbul’da mevcut düzenlemede var olan 3 kademeli sistem tarih oluyor. Yeni düzenlemeyle İstanbul’da su faturaları 2 kademe üzerinden abonelere tahakkuk ettirilecek. 1. Kademe 0-15 m3 aralığı olarak belirlenirken, 16 m3 ve üzeri ise 2. Kademeden fiyatlandırılacak.

● Yeni düzenlemeyle iş yerleri şebeke suyunu %10 indirimli kullanacak. Ayrıca resmi daireler, okullar, hastaneler, yurtlar, şehit yakınları, gaziler, engelliler ve 65 yaş aylığı alan aboneler de bu indirimden faydalanabilecek.

RAMAZAN BAYRAMI VE 19 MAYIS’TA TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ

Ayrıca; 4-5-6 Mayıs’ta kutlanacak Ramazan Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda İstanbul’daki toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vermesini içeren rapor, meclis üyelerinin oy birliğiyle onaylandı.

SINAVLARA GİRECEK ADAYLAR İLE GÖREVLİLERE DE ULAŞIM ÜCRETSİZ

Birleşimde; 15 Haziran – 16 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacak YKS, 14 Temmuz 2019 – 20 Temmuz 2019 – 21 Temmuz 2019 ve 28 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılacak KPSS, 25 Mayıs – 26 Mayıs 2019 tarihlerinde yapılacak Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) sınavları ve 1 Haziran 2019 tarihinde yapılacak LYS sınavlarına girecek aday ve görevlilerin toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanmasını içeren rapor da oy birliğiyle kabul edildi.

CHP Grubu’nun teklif ettiği, 0-12 yaş arası çocuklar ile 0-4 yaş arası çocuğu olan annelerin toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanmasını içeren rapor ise, konunun kanuna uygunluğunu incelemek ve sonrasında uygulamak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesi şeklinde düzenlenerek oy birliğiyle onaylandı.

İBB MECLİSİ, İBB KESİN HESABI İLE İSKİ FAALİYET RAPORUNU ONAYLADI

İBB Meclisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 Mali Yılı Kesin Hesabını onayladı. 22 milyar 148 milyon 25 bin 365 TL olarak gerçekleşen kesin hesap ile İBB’nin 2018 yılı bütçesi yüzde 99,24 oranında gerçekleşmiş oldu.

Mecliste İSKİ’nin 2018 Yılı Faaliyet Raporu da görüşülerek onaylandı. İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, “Yatırımlar ve mali açıdan çok iyi durumdayız. Barajlarımız yüzde 89 dolu. 5 yıl içerisinde İstanbul’daki kayıp-kaçak su oranı AB standartlarına çekilecek. Yüzde 45 olan biyolojik atık su arıtma oranı yüzde 90’ların üzerine çıkarılacak. Dere ıslahları peyzajlı olarak projelendirilecek, İstanbul’un tüm sahilleri Mavi Bayrak kriterlerine sahip olacak” dedi.

Toplantıda AK Parti Grubu adına Şadi Yazıcı, CHP Grubu adına Orhan Çakır rapor hakkında görüşlerini belirtti. Görüşmelerin ardından oylanan İSKİ’nin 2018 Yılı Faaliyet Raporu 163 kabul 100 ret oyuyla, oy çokluğuyla onaylandı.