Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun'un Çarşamba İlçe Belediyesinde HAK-İŞ Sendikası ile toplu iş sözleşmesi imzalandı. Çarşamba Belediye personeline düzenlenen iftar yemeğinden sonra Başkan Halit Doğan, HAK-İŞ Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, HAK-İŞ Samsun Şube Başkanı Ziya Uzun ile toplu iş sözleşmesi imzaladı. Yapılan sözleşme ile işçilere yapılan ortalama zam oranı yüzde 36 olurken, en yüksek zam oranı ise yüzde 45 ile temizlik işçilerine yapıldı.



Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Çarşamba Belediyesi büyük bir aile, burada çalışan herkesi de ailenin bir ferdi olarak görüyorum. Verilmesi gereken en iyi hizmeti önce personelimizden başlatalım dedik. Amacımız aidiyet hissiyle hizmet etmek. Bizden önceki dönemlerde de çok iyi işler yapıldı, bizler de daha iyisini yaparak bayrağı bir üst kademeye taşıyacağız. İmzaladığımız sözleşme ile ortalama yaptığımız zam oranı yüzde 36, en yüksek zam oranı ise yüzde 45’lik bir artış ile temizlik işçilerimiz aldı. Allah hayırlı uğurlu etsin” diye konuştu.



HAK-İŞ Genel Başkan vekili Av. Hüseyin Öz, “Sendika olarak uzun süredir taşeronlarda çalışan arkadaşlarımızın mücadelesini verdik. Bunların neticesinde Kanun Hükmü Kararname ile belediyelerin alt işverenlerinde çalışan kardeşlerimiz hem kamunun hem de yerel yönetimlerin bünyelerine geçmiş oldu. Bu da bizlerin, hükümetimizin gayretleri ve Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu devlet adamlığı sayesinde olmuştur. HAK-İŞ olarak Çarşamba Belediyesi ile ilk kez masaya oturduk ve sözleşmemizi imzalıyoruz. İnşallah bu sözleşme işçi kardeşlerimiz için güzel bir başlangıç olacak. Elbette ki bir sözleşmede bütün sorunları çözemezsiniz. İyi bir başlangıç olduğunu kesinlikle söylemek isterim Bu sözleşmede emeği geçen herkese özellikle Sayın başkanımız Halit Doğan’a teşekkür ederim. Allah hayırlı uğurlu eylesin” şeklinde konuştu. Sözleşme sonrası Çarşamba Belediyesi çalışanları ile hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Halit Doğan alkışlar eşliğinde uğurlandı.