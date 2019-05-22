Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan “132 milyondan fazla insani yardıma muhtaç kişinin yaşadığı bir dünyada, bizlere pek çok sorumluluk düşüyor” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 20-28 Mayıs’ta Cenevre’de düzenlenen 72. Dünya Sağlık Asamblesi kapsamındaki yüksek düzeyli toplantıda bir konuşma yaptı. Emine Erdoğan “Türkiye olarak, dünyanın dertlerine kayıtsız kalmayan tarihsel bir geleneğe sahibiz. Türkiye, Evrensel Sağlık Kapsayıcılığı konusunda önemli başarı hikâyelerine sahiptir. Biz bu başarıyı sağlık hizmetlerimizdeki ‘önce insan’ yaklaşımına borçluyuz” şeklinde konuştu.

Türkiye’deki temel sağlık hizmetlerine değinen Erdoğan, şöyle devam etti: On yılda sağlık hizmetlerindeki insan gücümüzü üç kat artırarak radikal bir gelişme sağladık. 8 milyar doların üzerinde gerçekleştirdiğimiz insani yardımlarla, gayrisafi millî gelirine oranla, dünyanın ‘en cömert’ ülkesi olma sıfatını taşıyoruz. Türkiye, dünyanın yaralarını sarmak için her türlü iş birliğine açıktır. Bilgi ve tecrübemizi, Dünya Sağlık Örgütünün bu dönüştürücü sinerjisini katmaya seve seve talibiz.

DSÖ’NÜN EN ÜST KARAR ORGANI

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) en üst karar alma organı olan Dünya Sağlık Asamblesi, İsviçre’nin Cenevre şehrinde toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan “İnsani ve hassas durumlarda kadınların, çocukların ve ergenlerin sağlık ve esenliklerinin evrensel sağlık kapsayıcılığı ile uyumlu hâle getirilmesi” konulu bir konuşma yaptı.