Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başta Bolu ve Antalya Büyükşehir Belediyeleri olmak üzere CHP’li birçok belediyede 700’den fazla işçi ekmeğinden oldu. Kırk dokuz gün boyunca seslerini duyurmaya çalışan emekçiler, tepki için Ankara’daki CHP Genel Merkezine yürüyüş başlattı. Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası tarafından Bolu Belediyesindeki işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlenen “Emek ve Adalet Yürüyüşü” kapsamında çok sayıda sendika üyesi, Demokrasi Meydanındaki eylem çadırı önünde bir araya geldi. Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, burada yaptığı açıklamada, “Bize vadedilen, taahhüt edilen, işinizle aşınızla uğraşmayacağız diyenlerin sözünü tutmasını istiyoruz. Bugün bunun için buradayız. Bir tek amacımız var; arkadaşlarımız işine dönsün, bir tek arkadaşımız işine dönmeden bu mücadeleyi sonlandırmayacağız” dedi.

Konuşmanın ardından belediye önüne “Söz namustur”, CHP İl Başkanlığı binasının önüne de “işimizi geri istiyoruz” yazılı siyah çelenk bırakıldı. Daha sonra gruptakiler, İzzet Baysal Caddesi’nden D-100 kara yoluna çıkarak CHP Genel Merkezine tepki yürüyüşü başlattı.