Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “31 Mart’taki hırsızlıkların tekrarını önlemek için özel bir hazırlık içindeyiz” dediği İstanbul seçimleri için AK Parti’nin yaptığı hazırlıkların detayları ortaya çıktı. AK Parti öncelikle 23 Haziran’da sandık başında görev alacak isimleri, 31 Mart’ın aksine, seçim deneyimi olanlar arasından belirledi. 31 Mart’ta sandıklardaki AK Parti görevlilerinin büyük bölümü “seçim tecrübesi” olmayan isimlerden oluştuğu için, boş tutanağa imza atmanın yanı sıra, geçersiz oylara itiraz ve sayım-döküm cetvelleri ile ilgili birçok zaafın ortaya çıkmasına neden olmuştu. AK Parti kurmayları, “31 Mart seçimlerinde oylar sayılmadan boş tutanağa imza atan sandık kurulu üyelerimiz olmuş. Sorduğumuzda da ‘Sandık kurulu başkanına güvendim’ diyor. Ama o güvendiği adamlar, sonrasında bizim oyumuzu çeteleye geçirmediler. Sonuna kadar oturup sandık başında bekleyeceksin. Sabah gelip, imza atıp gitmek yok. Oy torbalarının ağzı mühürlenip, ilçelere gidene kadar gözlerini dört açacaklar” dedi.

62 BİN SANDIK KURULU ÜYESİ

AK Parti’nin İstanbul’daki Seçim Koordinasyon Merkezi, İstanbul’daki 31 bin 186 sandıkta görev yapacak bir asil bir yedek olmak üzere, seçim deneyimi olan, toplam 62 bin 372 sandık kurulu üyesi belirledi. Bu kişiler AK Parti’nin resmi görevlisi olarak sandık kurullarında üye olarak görev yapacak. Bu üyelerin yanı sıra sandıklarda görev yapacak 200 bin civarında müşahide de eğitim verildi. AK Parti’nin görevlileri, özellikle sandık başı işlemleri, oyların sayımı-dökümü, geçersiz oylar, hangi hallerde itiraz edileceği, ıslak imzalı tutanakların önemi, oylama saatinden önce oy pusulası ve zarfların tek tek kontrol edilmesi gibi konularda uygulamalı eğitim aldı. AK Parti, sandıkların kurulu olduğu okullarda en az iki avukat da görevlendirdi. Büyük okullarda ise her katta bir avukat olacak şekilde planlama yapıldı. Avukatlar, sandık başı işlemlerinde AK Parti’nin görevlilerine hukuki destek verecek.

Oy sayım işlemi bittikten sonra, oyların polis eskort aracıyla beraber güvenli bir şekilde ilçe seçim kurulları götürülmesi için de ekstra güvenlik tedbiri alınacak. AK Parti’nin görevlileri de oy torbaları ilçe seçim kurullarına ulaşana kadar süreci yakından edecek.

HER İŞLEM KAYDEDİLECEK

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım da 23 Haziran’da sandık başındaki AK Parti görevlilerinin “gözünü dört değil, sekiz açacağını” belirtti. Yıldırım, “31 Mart’tan daha fazla müşahit ve avukat görevlendiriyoruz. Sandık başındaki her türlü işlem kayıt altına alınacak. Sayım bitinceye kadar, torbalar bağlanıp mühürleninceye kadar gözden geçirecek, kabul etmediklerini kayıt altına alacak ” diye konuştu