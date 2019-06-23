Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, Tuzla Aydınlı Mahallesi Emlak Konut Cemil Meriç İlkokulu-Ortaokulunda oyunu kullandı.
Binali Yıldırım oyunu kullandı
23.06.2019 - 11:32 | Son Güncelleme: 23.06.2019 - 11:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım oyunu kullandı.
Etiketler : Binali Yıldırım,
632566 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/632566.aspx
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