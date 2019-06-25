Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KDK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyarbakır'da Lojistik Destek Komutanlığında sivil teknisyen olarak çalışan memur, her sabah saat 08.00'de askerlerle sivil memurların da içtimaya alındığını belirterek, Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurdu.

Sivil memur başvurusunda, sivillerin, silahlı bir birlikte, henüz eğitimine yeni başlamış askerlerin arasında, her türlü kazaya mahal verebilecek şekilde alışık olmadığı komutlarla hareket edilmek zorunda bırakılmasının mağduriyetler yaşanmasına sebep olduğunu vurguladı.

Anayasanın 49. maddesinde yer alan "devletin çalışanlarını koruması" hükmüne aykırı hareket edildiğini savunan başvuru sahibi, sivil memurların sabah içtimasına katılmasının zorunlu olmasının önlenmesini talep etti.

"Rahat, hazır ol, sıra açıl, kolunu uzat, hizaya gel" gibi emirleri yerine getirmenin veya bunun işaret ettiği hareketleri öğrenmenin mesleklerine katkı sunmadığını, bu hareketlerin özellikle kadın ve yaşlı memurlar için küçük düşürücü olduğunu belirten sivil memur, KDK'den tavsiye kararı çıkarmasını istedi.

Sivil memurun ücretsiz avukatlığını yapan ombudsmanlık, şikayeti işleme alıp Milli Savunma Bakanlığı ile yazışarak durumu iletti.

Bakanlıktan KDK'ye gelen cevabi yazıda, uygulamanın sonlandırıldığı ve sivil memurların artık içtimaya katılmadığı belirtildi.

KDK'nin girişimleri sonucunda askeriyede görev yapan sivil memurların içtimaya alınmaması kararlaştırılarak, mağduriyetler sonlandırıldı.