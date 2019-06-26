Ayrıntılar geliyor...
MSB açıkladı! 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
26.06.2019 - 20:42 | Son Güncelleme: 26.06.2019 - 21:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi."
Kaynak: İHA
Etiketler : MSB,
633229 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/633229.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER