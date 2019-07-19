Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oktay,TBMM Genel Kurulu’nda konuştu. Oktay, TBMM’nin önemli ve memnuniyet verici milli bir duruşa şahit olduğunu belirterek, “Bugün çatısı altında bulunduğumuz Gazi Meclisimizde grubu bulunan dört siyasi parti yaptıkları ortak destek açıklamasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi ne ülkemizin ne de Kıbrıs Türkü’nün Doğu Akdeniz’de meşru çıkarlarının gasp edilmesine müsaade etmeyeceğini güçlü bir şekilde dünya kamuoyuna ilan etmiştir. Kim ne karar alırsa alsın, kim ne engel çıkarmaya çalışırsa çalışsın bu bildiride vurgulandığı üzere Türkiye, doğu Akdeniz’deki hidrokarbon arama faaliyetlerine aynı kararlılıkla devam edecek ve uluslar arası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanmaktan geri durmayacaktır. 20 Temmuz Barış ve Demokrasi Bayramı öncesi yayınlanan bu bildiri K5ıbrıs türkü’nün hiçbir zaman yalnız bırakılmayacağının güçlü bir ifadesidir” dedi.