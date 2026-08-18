Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 Magnum Taycan 2. dönem çekiliş sonuç tarihi

Magnum’un 2026 kampanyasında çekiliş süreci devam ediyor. Porsche Taycan ve Magnum Card ödüllerini kazanmak isteyen katılımcılar, 2. dönem çekiliş ve sonuç tarihlerini araştırıyor. Peki, Magnum 2. dönem çekilişi ne zaman yapılacak, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? İşte 2026 Magnum çekiliş takvimi...

2026 Magnum çekiliş kampanyası için şansını deneyen vatandaşlar, noter huzurunda gerçekleştirilecek yeni dönem kura tarihine odaklandı. Başta büyük ödül Porsche Taycan’ın yanı sıra başka hediyelerin de olacağı 2. dönem çekilişinin tarihine de kampanya duyurusunda yer verilmişti.

2026 MAGNUM PORCHE TAYCAN 2. DÖNEM ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Magnum Porche Taycan 2. dönem çekilişi 8 Eylül 2026 Salı günü U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (“U2”) Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecek. Kazanan talihlilerin isimleri 12 Eylül 2026 tarihinde duyurulacak. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacak.

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