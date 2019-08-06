Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere bölgede bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp’in rehberliğinde ilçeye bağlı 22 adada incelemelerde bulundu. Tekneyle gerçekleştirdiği gezide Bakan Fatih Dönmez’e ailesi de eşlik etti. Türkiye’nin en büyük yüzölçümlü doğal sit alanı olan Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’nın ülkemizin en önemli değerlerinden biri olduğunu kaydeden Bakan Dönmez, inceleme gezisinin ardından AK Parti İlçe Başkanı Hakan Kayaalp’e ait Cunda Adası’ndaki kafeteryada ilçenin ünlü damak tatlarından biri olan Ayvalık tostunun tadına baktı. Ayvalık’ın bakir doğasının korunması gerektiği mesajını veren Bakan Dönmez, daha sonra dünyada güneşin batışının en güzel izlenildiği yerlerden biri olan Şeytan Sofrası’nı ziyaret etti.