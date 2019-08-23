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Emine Bulut cinayetiyle ilgili Bakan Gül'den açıklama
23.08.2019 - 15:37 | Son Güncelleme: 23.08.2019 - 15:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırıkkale'de eski eşi Fedai Baran (43) tarafından vahşice öldürülen ve Türkiye'yi ayağa kaldıran Emine Bulut cinayetiyle ilgili Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ''Vahşice katledilen Emine Bulut’a Allah’tan rahmet diliyorum. Cinayetin hemen ardından saldırgan derhal tutuklanmıştır. Hukuki süreç devam etmektedir. Yargı makamları tarafından caniye hak ettiği cezanın gecikmeksizin verileceğine inancım tamdır.'' açıklamasında bulundu.
Etiketler : emine bulkut,cinayet,bakan gül,açıklama,
645750 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/645750.aspx
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