Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarihî Fatih Camii’nde kiliseyi andıran sabit oturaklar büyük tepki çekmişti. Diyanet İşleri Başkanlığının son genelgesinin ardından camideki sabit oturaklar kaldırıldı. Caminin en arka kısmında sadece iki tane oturak bırakıldı. Yaşlı cemaatin taşınabilir taburelerde ibadet ettiği görüldü. Fatih Camii’nin yanı sıra diğer çoğu camilerde de sabit oturaklar kaldırıldı. Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman “İnsanların taburede değil de oturarak nasıl namaz kılacağını Başkanlığımız açıkladı. Camilerimize de yazılı olarak bunları astık. Bizler de vaazlarımızda bunları duyuruyoruz. Son günlerde camilerde tabure sayısının artışı caminin görüntüsünü kiliseye çevirmek gibi yanlış bir duruma sebebiyet veriyordu. Biz de işin ciddiyetinin sonradan farkına vardık. Başkanlığımızın talimatları doğrultusunda bu durumu ortadan kaldıracak çalışmalarımızı Kırşehir’de gerçekleştiriyoruz” dedi. Vatandaşlar “Yerinde bir karar olmuş” diyerek uygulamadan duydukları memnuniyetlerini ifade etti.