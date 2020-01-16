Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İmamoğlu “Bugünün benim için en kıymetli anı, kendilerine bu talebi yenilediğim 4 sayfalık mektubumu vermekti. Kendileriyle görüşme talebimi yeniledim” dedi. Zarfı alıp inceleyen Erdoğan ile İmamoğlu arasında gülüşmeler ve samimi diyaloglar yaşandı.