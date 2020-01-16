İmamoğlu “Bugünün benim için en kıymetli anı, kendilerine bu talebi yenilediğim 4 sayfalık mektubumu vermekti. Kendileriyle görüşme talebimi yeniledim” dedi. Zarfı alıp inceleyen Erdoğan ile İmamoğlu arasında gülüşmeler ve samimi diyaloglar yaşandı.
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a dört sayfalık mektup
16.01.2020 - 02:57 | Son Güncelleme: 16.01.2020 - 03:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu program sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a randevu talebini de içeren Kanal İstanbul ile ilgili 4 sayfalık mektup verdi.
Etiketler : ekrem imamoğlu,erdoğan,cumhurbaşkanı erdoğan,
675315 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/675315.aspx
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