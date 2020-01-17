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Bakan Selçuk: Doğa Koleji'nde öğretmenlere maaş ödenmemesi iddiasını takip ediyoruz
17.01.2020 - 11:49 | Son Güncelleme: 17.01.2020 - 12:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Doğa Koleji'nde öğretmenlere maaş ödenmediği iddiasıyla ilgili, "Bunlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın dışındaki bazı işlemler. Ama biz görevimiz gereği takip ediyoruz." dedi.
Kaynak: AA
Etiketler : Bakan Selçuk,Doğa Koleji,maaş,
675617 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/675617.aspx
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