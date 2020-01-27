Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya ile milletvekilleri Mehmet Celal Fendoğlu, Sefer Aycan ve İbrahim Özyavuz, MYK üyesi Ömer Ekici ve Sedat Yaşar, Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar ve Kahramanmaraş İl Başkanı Ertuğrul Doğan’ın yer aldığı heyet, depremden etkilenen Gökçe Mahallesi’nde depremzedelerle buluştu, esnaf ziyaretinde bulunup vatandaşlarla sohbet etti, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Depremden sonra bazı spekülasyonlar yapıldığına işaret eden Yaşar Yıldırım, şunları kaydetti: Bugün birlik ve beraberlik günüdür. Deprem üzerinden siyaset yapılmaz, şov yapılmaz, popülizm olmaz. Depremde millet bir araya gelir, yaralarını sarar ama en ufak bir arızayı veya olmayan bir şeyi olmuş gibi takdim etmek, sosyal medyada yaygara yapmak bunlar Türk milletinin karakterini bozmaz. Türk milleti bunlara aldanmaz. Gördüğümüz kadarıyla devlet başındadır. Sayın Cumhurbaşkanı’mız başta olmak üzere bakanlarımız buradadır. Sayın Cumhurbaşkanı’mıza, bakanlarımıza, AFAD’ımıza, jandarmamıza, polisimize, Kızılay’ımıza hepsine çok teşekkür ediyoruz.