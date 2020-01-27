Eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defnedilmesine olanak sağlayan kanun teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edildi.
Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defnedilmesine olanak sağlayan kanun teklifi kabul edildi
27.01.2020 - 16:06 | Son Güncelleme: 27.01.2020 - 16:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defnedilmesine olanak sağlayan kanun teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edildi.
Etiketler : Rahşan Ecevit,TBMM,kanun teklifi,
677680 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/677680.aspx
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