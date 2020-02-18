Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde yaşanan son süreci ele almak için Türk ve Rus heyetleri ikinci görüşmesini Rusya’nın başkenti Moskova’da gerçekleştirdi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal’ın başkanlık ettiği Türk heyetinde askeri temsilciler ve istihbarat yetkilileri de yer aldı.



“İHLALLER ENGELLENMELİ”

Türk heyeti, sahada gerginliğin süratle azaltılması ve insani durumun daha fazla kötüleşmesinin önüne geçilmesi gereğini vurguladı. Soçi mutabakatı kapsamında varılan mutabakatların tam olarak uygulanması ve ihlallerin engellenmesi amacıyla alınabilecek tedbirler istişare edildi. Görüşmelere bu sabah kaldığı yerden devam edilecek.



ESAD İLERLİYOR

Rusya’dan hava desteği alan Beşar Esad rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, son 24 saat içinde İdlib içinde16 yerleşim yerini daha ele geçirdi. Böylece rejim, Halep-Şam kent merkezlerini bağlayan M-5 kara yolunda hakimiyetini de artırmış oldu.



PKK DA SALDIRIYOR

Terör örgütü YPG/PKK, Esad rejiminin kuzeybatı kırsalındaki saldırılarına destek veriyor. Rejim unsurları Şeyh Akil Dağı çevresinde ilerlerken, terör örgütü PKK da işgal ettiği bölgelerden muhaliflerin kontrolündeki bölgelere saldırı gerçekleştiriyor. Öte yandan PKK, Suriye ordusuna destek verirken özerklik için de rejimle görüşmelerini sürdürüyor. Suriyeli yetkililer ile dün tekrar bir araya gelen teröristler, özerklik konusunu yeniden gündeme getirdi. Rejimin kabul etmemesi üzerine tarafların anlaşamadığı öğrenildi.