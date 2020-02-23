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MSB'den deprem açıklaması
23.02.2020 - 14:27 | Son Güncelleme: 23.02.2020 - 14:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı: Van’da meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. TSK, bölgeye destek ulaştırılması için tüm hazırlıklarını yapmıştır, yaraların sarılması için her türlü göreve hazırdır!"
Etiketler : msb,van,deprem,açıklama,
683444 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/683444.aspx
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