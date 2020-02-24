Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA - Özellikle avukat Sunar’ın yaptığı casusluğun deşifre edilmesi Almanya’da paniğe sebep oldu. Alman DW gazetesi, Sunar’ın bilgisayarından ele geçirilen belgeler de ismi geçen ve sığınma başvurusu yapan 448 kişinin uyarıldığını iddia etti. Yine Almanya Dışişleri Bakanlığının, Türkiye makamlarının suçlamalara bir an önce açıklık getirilmesini istediği, avukatın tutukluluk hâlinin kaldırılmasını ve el konulan dosyaların iade edilmesi için görüşmeler gerçekleştirdiği öne sürüldü. Almanya’nın yanı sıra, diğer Avrupa ülkelerinde de söz konusu olay tartışmalara sebep oldu. Türkiye’nin soruşturmalarında şüpheli olarak yer aldığı ve mahkeme kararlarıyla yakalama kararlarının bulunduğu örgüt mensuplarına kucak açan Avrupa ülkeleri, casus avukatın faaliyetlerinin deşifre olması sebebiyle köşeye sıkıştığı belirtiliyor. Öte yandan Almanya, Hollanda, Norveç ve İsveç Büyükelçiliklerinin soruşturma süresi boyunca savcılığa konuyla ilgili bilgi almak için herhangi bir başvuru yapmaması da dikkat çekti.