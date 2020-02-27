Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da etkili olan lodos akşam saatlerinde gök gürültülü yağmurla birlikte etkisini gösterdi. Şiddetli rüzgarla birlikte etkili olan yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yer yer sağanak ve gök gürültülü şeklinde yağan yağıştan vatandaşlar korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşları şemsiyeleri korumaya çalışırken şemsiyelerine tutmakta güçlük çekti, bazılarının şemsiyesi ise aşırı rüzgar nedeniyle uçtu.
İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağmur etkili oluyor
27.02.2020 - 21:36 | Son Güncelleme: 27.02.2020 - 21:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul genelinde akşam saatlerinde şiddetli rüzgarla birlikte gök gürültülü sağanak yağmur etkili oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : istanbul,gök gürültüsü,sağanak,
684476 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/684476.aspx
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