Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kremlin tarafından da aynı açıklama yapılarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak başsağlığı dilediği belirtildi. Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, Putin'in Erdoğan'ı telefon ile arayarak rejimin saldırısı ile 33 askerin şehit olmasından dolayı başsağlığı dilediği belirtildi. Liderlerin görüşmede İdlib'de yaşanan süreci ve saldırıya ilişkin bilgileri de paylaştığı öğrenildi.