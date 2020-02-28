Kremlin tarafından da aynı açıklama yapılarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak başsağlığı dilediği belirtildi. Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, Putin'in Erdoğan'ı telefon ile arayarak rejimin saldırısı ile 33 askerin şehit olmasından dolayı başsağlığı dilediği belirtildi. Liderlerin görüşmede İdlib'de yaşanan süreci ve saldırıya ilişkin bilgileri de paylaştığı öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin telefonda görüştü
28.02.2020 - 13:14 | Son Güncelleme: 28.02.2020 - 13:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : erdoğan,
684611 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/684611.aspx
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