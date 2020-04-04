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Bakan Kasapoğlu: Karantina amaçlı yurtlarda 15 bin 756 vatandaşımız bulunuyor
04.04.2020 - 11:48 | Son Güncelleme: 04.04.2020 - 11:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından gelen vatandaşlarımızın 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri yurtlarda halen 15 bin 756 vatandaşımızın bulunduğunu bildirirken, 51 ilde 78 yurdun vatandaşlara hizmet verdiğini açıkladı.
Etiketler : bakan kasapoğlu,
693790 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/693790.aspx
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