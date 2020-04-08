Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kulp'taki terör saldırısına ilişkin, "Mücadelemiz yurt içinde, yurt dışında devam ediyor. Bunların hesabını mutlaka verecekler." dedi.

Her türlü tedbiri aldıklarını ve koronavirüsün özellikle operasyon bölgelerine sirayet etmediğini söyleyen Akar, "Bir haftada 3,5-4 milyon cerrahi maske yapabilecek durumdayız. Haftada 105 milyon tulum da yapabilecek duruma geldik." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Akar, "Kapasitemizi önümüzdeki hafta, haftada 10 milyon cerrahi maskeye çıkaracağız." diye konuştu.

"Devriyeler devam edecek"

İdlib'deki Türk-Rus ortak devriyesine değinen Bakan Akar, "Bugün üçüncü müşterek devriye tamamlandı. Devriyeler devam edecek." dedi.