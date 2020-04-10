Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sözcü Çelik “Türkiye’nin tek başına yaptığını, AB ne İtalya ve İspanya için ne de Balkan ülkeleri için yapabildi. Türkiye, bütün boyutlarının yanı sıra köklü ve güçlü bir Avrupa devleti olarak Avrupa coğrafyasının teminatı olduğunu gösteriyor. Türkiye olmadan Avrupa tanımlanamaz” ifadesini kullandı. Çelik sözlerini şöyle sürdürdü: Virüs salgınıyla ilgili olarak Balkanların ihtiyacı olduğunda hiçbiri ortada görünmüyor. Türkiye; insani dayanışma, tarihi bağlar, bölgesel ve küresel sorumluluk adına tek başına kıta düzeyinde bir sorumluluk icra ediyor. Tedbirlere uyarak, hayata sarılarak, birbirimize sahip çıkarak bugünler de geçecek” dedi. Çelik, NATO dayanışması adına örnek gösterilebilecek tek ülkenin de Türkiye olduğunu belirtti.