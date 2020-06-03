Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

3 saat 20 dakika süren toplantının ardından yayınlanan bildiride, millî birlik ve beraberlik ile bekayı tehdit eden tüm terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulduğu, Türkiye’de ve bölgede teröre karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması ve bölgenin terör örgütlerinden temizlenmesi doğrultusunda Türkiye’nin yürüttüğü çok boyutlu çalışmaları taviz vermeden sürdürme kararlılığının bir kez daha teyit edildiği belirtilen bildiride; uluslararası toplumun, bu yöndeki çabalara destek olmaya çağrıldığı bildirildi.

MGK bildirisinde, Türkiye’nin Akdeniz’deki meşru adımlarına ilişkin de şunlar kaydedildi:

“Türkiye karşıtlığı ortak paydasında bir araya gelen bazı aktörlerin, ülkemizin Akdeniz’deki meşru ve hukuki adımlarına yönelik menfi yaklaşımları değerlendirilmiş; ülkemizin karada, denizde ve havadaki hak, alaka ve menfaatlerinin korunmasına tavizsiz devam edileceği belirtilmiştir.

Türkiye tarafından Libya’nın meşru hükûmetine verilen askerî danışmanlık hizmetlerinin sürdürüleceği vurgulanmış, uluslararası toplum, Libya halkının iradesini gasp eden karanlık oluşumlara karşı ilkeli bir duruş sergilemeye davet edilmiştir.”

Bildiride ayrıca, salgınla mücadelede Türkiye’nin gösterdiği başarının altının çizildiği vurgulandı.