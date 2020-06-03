Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bitlis kırsalında 3 gün önce ölü olarak ele geçirilen 3 teröriste ek olarak bugün 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyon devam ediyor. Jandarma Harekat Merkezimizden kahramanlarımızın operasyonunu takip ediyoruz. Allah onları muhafaza etsin" ifadelerini kullandı.



Soylu, paylaşımında operasyonu takip ettiği anın fotoğraflarına da yer verdi.