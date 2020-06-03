Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ ve TÜDEMSAŞ'ın birleştirilmesiyle kurulan Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi’nin (TÜRASAŞ) Ana Statüsü’nün belirlendiğini bildirerek, “Resmi Gazete’de yayımlanan TÜRASAŞ’ın yönetim organizasyonunu bir an önce kuracağız. Böylece Milli Yüksek Hızlı Trenimizi (YHT) üretecek TÜRASAŞ, yapım çalışmalarına hızla başlayacak. Hedefimiz, Milli YHT ile birlikte bölgenin en önemli üreticisi haline gelmek” dedi.
Bakan Karaismailoğlu: Hedefimiz, Milli YHT ile birlikte bölgenin en önemli üreticisi haline gelmek
03.06.2020 - 15:52 | Son Güncelleme: 03.06.2020 - 15:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Resmi Gazete’de yayımlanan TÜRASAŞ’ın yönetim organizasyonunu bir an önce kuracağız. Böylece Milli Yüksek Hızlı Trenimizi (YHT) üretecek TÜRASAŞ, yapım çalışmalarına hızla başlayacak. Hedefimiz, Milli YHT ile birlikte bölgenin en önemli üreticisi haline gelmek” dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Milli Yüksek Hızlı Tren,YHT,
708666 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/708666.aspx
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