Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, Ege’deki sondaj gerilimi için “Türkiye ile çatışmaya hazırız” diyen Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos’a cevap verdi.

TSK’nın bütün faaliyetlerinin yanı sıra Türkiye’nin Mavi Vatan’daki ve semalarındaki hak, alaka ve menfaatlerini de korumakla görevli olduğunu dile getiren Akar, şöyle konuştu:

Türkiye olarak, Silahlı Kuvvetler olarak Ege’deki, Doğu Akdeniz’deki, Kıbrıs’taki bütün sorunlarımızı uluslararası hukuka uygun şekilde çözmek istiyoruz. Bu çerçevede sayın mevkidaşımla yaptığımız görüşmelerde vardığımız mutabakata bağlı olarak arkadaşlarımız heyet hâlinde iki defa Atina’ya gittiler, orada toplantı yapıldı. Bir kez Türkiye’ye geldiler, burada görüştük. Aynı şekilde yine muhataplarımızı Ankara’ya bekliyoruz.

Türkiye olarak bu diyaloğun sürmesinden yana olduklarını vurgulayan Akar, şunları kaydetti: Asil milletimizin hak ve menfaatlerini korumak ve kollamakta da son derece azimli, kararlıyız ve buna da muktediriz. Bu hiçbir şekilde kimseye tehdit değil, hiçbir şekilde provokasyon değil. Biz sadece ve sadece bir taraftan barışçıl yöntemlerle, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde bu sorunların çözülebileceğini söylüyoruz.

YÜZ BİN PCR TESTİ YAPTIK

Yeni tip koronavirüs pandemisiyle mücadele çerçevesinde terhis ve celplerin ertelendiğini, bu kararın da çok isabetli olduğunun altını çizen Akar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

İlk başlarda bazı gençlerimiz ve aileleri bu konuda biraz duygusal davrandılar ama şimdi onların da bu durumu anladığına inanıyorum. O dönemde terhis ve celplerin yapılması durumunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin koronavirüsle mücadeleyle başı derde, operasyonlar tehlikeye girebilirdi. Şimdi yeni celplerle gelecek yaklaşık 100 bin gencimize PCR testi yaptık. ‘Sağlam’ denildikten sonra onların sevki başladı. Terhis olacak askerleri ise 14 gün öncesinden gözlem altına aldık.