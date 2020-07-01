Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

Uyuşturucu ve uyuşturucu gelirlerine karşı, dokuz ülkeyle birlikte cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu olan “Bataklık Operasyonu” gerçekleştirildi. 11 ilde gerçekleştirilen operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 94 şüpheliden 74’ü yakalandı. Toplamda 70 milyon liraya el konulurken örgütün, FETÖ’ye de finans sağladığı öğrenildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından Ankara ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün koordinasyonunda, 1990’lı yıllardan bu yana Türkiye, Hollanda, Belçika, İtalya, İngiltere, İspanya, Brezilya, Şili, Ekvador ve Peru’da uyuşturucu kaçakçılığı yapan örgüte yönelik kapsamlı bir çalışma yapıldı. 6 şüpheli ve 3 şirketin incelenmesiyle başlatılan soruşturmanın devamında, aralarında 2 örgüt elebaşının da bulunduğu 94 şüpheli ve bu kişilerle bağlantılı 16 şirkete ulaşıldı. Söz konusu suç şebekesinin, 1993’ten itibaren ele geçirilen 11 tonun üzerinde esrar, 2 ton 500 kilogram baz morfin ve 140 kilogram eroin, 2012’de ele geçirilen 18 tonun üzerindeki kokain, 2016’da bir gemide ele geçirilen 20 ton esrarla bağlantılı olduğu tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine dün sabah erken saatlerde, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Kırşehir, Kilis ve Mersin’de “Bataklık” adı verilen eş zamanlı operasyon başlatıldı. Baskınlarda haklarında gözaltı kararar verilen 94 şüpheliden 67’si yakalandı ve toplamda 70 milyon liraya el konuldu.

YURT DIŞINDA ARANIYORLARDI

Operasyon kapsamında İstanbul’da gözaltına altınan Nejat Daş ile Çetin Gören’nin örgüt elabaşları olduğu belirlendi. Çetin Gören’in INTERPOL tarafından kırmızı bültenle arandığı öğrenildi. Her iki örgüt elebaşı hakkında, Hollanda ve Brezilya’da arama kararlarının olduğu belirtildi. Çetin Gören’in Hollanda’da uyuşturucu ticareti ve kara para aklama suçlarından dolayı 500 bin avro kefaletle cezaevinden çıktığı, ev hapsinde olduğu sırada kendisine 14 yıl hapis cezası verileceğini öğrenmesinin ardından Kasım 2016’da elektronik kelepçesini kırarak Türkiye’ye kaçtığı tespit edildi. Gören’in daha önce Brezilya’dan da cezaevinden firar ettiği belirtildi.

Kırmızı bültenli elebaşları yakalandı

İstanbul’da 54 ikamette ve 10 iş yerinde yapılan aramalarda, kırmızı bültenle aranan örgüt elebaşları Nejat Daş ve Çetin Gören’in de aralarında bulunduğu 38 şüpheli yakalandı.

KURYELER FETÖ'YE PARA TAŞIMIŞ

Zehir şebekesinin, FETÖ’ye de finans sağladığı öğrenildi. Yapılan aramalarda FETÖ terör örgütünün simge olarak kullandığı, F serisi 1 dolarlar da ele geçirildi. Örgüt liderlerinin FETÖ’yle nasıl bir bağlantısı olduğu tüm yönleriyle araştırılıyor. İstanbul ve Ankara polisi, örgütün yurt dışından elde ettiği gelirleri Türkiye’ye kuryeler aracılığıyla getirdiğini belirledi. Bu yöntemle, Türkiye’ye getirilmeye çalışılan 953 bin 660 İngiliz Sterlini ve 311 bin 500 Danimarka Kronuna el konuldu. Örgütün, uyuşturucu ticaretinden elde ettiği gelirlerle çok sayıda lüks ev, otomobil ile kıymetli arazi edindiği tespit edildi. 20 lüks araca, 7 kiralık kasaya, uyuşturucu madde ticaretinden kaynaklı olduğu belirlenen 52 milyon 627 bin 760 lira ile 1 milyon 310 bin dolara, örgütün elebaşı, yönetici ve üyeleri ile bu kişilerin bağlantılı olduğu 16 şirketin tüm banka hesapları ile mal varlıklarına el konuldu.