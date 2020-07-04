AFAD verilerine göre Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde 00.19’da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre ilçeler ile İzmir’den de hissedildi. Kısa süren depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir mal kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı belirtildi.
Manisa’da 3.7 büyüklüğünde deprem
04.07.2020 - 00:40 | Son Güncelleme: 04.07.2020 - 00:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde AFAD verilerine 3,7 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, depremde mal kaybı ve yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : manisa,deprem,son depremler,
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