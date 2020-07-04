Devlet Bahçeli: Ayasofya Camisi’nin ibadete açılmasıyla ilgili haklı beklentimizin hilafına, egemenlik haklarımıza yönelik, özellikle ABD ve AB kaynaklı şantaj ve saldırganlıklar bizim nazarımızda yok hükmündedir.
Devlet Bahçeli'den 'Ayasofya' açıklaması
04.07.2020 - 15:21 | Son Güncelleme: 04.07.2020 - 15:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Devlet Bahçeli: Ayasofya Camisi’nin ibadete açılmasıyla ilgili haklı beklentimizin hilafına, egemenlik haklarımıza yönelik, özellikle ABD ve AB kaynaklı şantaj ve saldırganlıklar bizim nazarımızda yok hükmündedir.
Etiketler : Devlet Bahçeli,MHP,
715610 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/715610.aspx
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