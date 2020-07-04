Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Devlet Bahçeli: Ayasofya Camisi’nin ibadete açılmasıyla ilgili haklı beklentimizin hilafına, egemenlik haklarımıza yönelik, özellikle ABD ve AB kaynaklı şantaj ve saldırganlıklar bizim nazarımızda yok hükmündedir.