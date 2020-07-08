Van Valiliğinden yapılan açıklamada, geçtiğimiz günlerde Van Gölü’nde batan ve içerisinde göçmenlerin de bulunduğu teknenin yerinin tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, “Tekne ve cenazelerin çıkartılması için gerekli çalışmalara başlanılmıştır” denildi.
Van Valiliği: Van Gölü'nde batan teknenin yeri tespit edildi
08.07.2020 - 15:15 | Son Güncelleme: 08.07.2020 - 15:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van Gölü’nde batan teknenin yeri tespit edildi.
Kaynak: İHA / AA
Etiketler : Van Valiliği,Van Gölü,batan tekne,
716556 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/716556.aspx
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