Van Valiliğinden yapılan açıklamada, geçtiğimiz günlerde Van Gölü’nde batan ve içerisinde göçmenlerin de bulunduğu teknenin yerinin tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, “Tekne ve cenazelerin çıkartılması için gerekli çalışmalara başlanılmıştır” denildi.