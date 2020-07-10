Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, yaptığı açıklamada, 1995 yılının temmuz ayında 8 binden fazla Boşnak sivilin Sırp birliklerce öldürüldüğü ‘Srebrenitsa Soykırımı'nın bu sene yapılacak anma programlarının koronavirüs sebebiyle sınırlı bir katılımla yapılacağını aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen sene bugünlerde Bosna Hersek’e yaptığı ziyarette soykırım kurbanlarının Saraybosna’dan Potoçari’ye uğurlanması programına katıldığını hatırlatan Koç “Bu yıl ise Cumhurbaşkanı Erdoğan video-mesajını gönderdi. 11 Temmuz'da Potoçari Anma Merkezinde mesajını izleyeceğiz” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan anmalara video-mesajla katılacak
10.07.2020 - 05:25 | Son Güncelleme: 10.07.2020 - 05:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'te ‘Srebrenitsa Soykırımı’nın 25. yılı dolayısıyla yarın yapılacak anma programına video-mesaj ile katılacak.
Etiketler : srebrenitsa soykırımı,srebrenitsa katliamı,bosna hersek,
716940 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/716940.aspx
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