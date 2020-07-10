Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, yaptığı açıklamada, 1995 yılının temmuz ayında 8 binden fazla Boşnak sivilin Sırp birliklerce öldürüldüğü ‘Srebrenitsa Soykırımı'nın bu sene yapılacak anma programlarının koronavirüs sebebiyle sınırlı bir katılımla yapılacağını aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen sene bugünlerde Bosna Hersek’e yaptığı ziyarette soykırım kurbanlarının Saraybosna’dan Potoçari’ye uğurlanması programına katıldığını hatırlatan Koç “Bu yıl ise Cumhurbaşkanı Erdoğan video-mesajını gönderdi. 11 Temmuz'da Potoçari Anma Merkezinde mesajını izleyeceğiz” dedi.