Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk olarak İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter’dan Akın Çağlar hakkında attığı eleştiri Tweet’lerini sildi. Ardından ikinci geri vites de CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'ndan geldi. Erdoğdu, 2012 yılında basın toplantısı yaparak Can Akın Çağlar'ı Ziraat Bankasında aldığı görev alırken yolsuzluk yapmakla suçlamıştı. Ekrem İmamoğlu'nun ataması sonrası Aykut Erdoğdu bu defa Çağlar için "Kendisi meslektaşım ve üstadımdır" dedi. Ekrem İmamoğlu'nun danışmanının kendisini atama yapılmadan önce arayarak görüşünü sorduğunu belirten Erdoğdu "Can Bey’in bütün bu iddialardan aklandığını öğrendim" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da tartışılan atama sonrası şunları söyledi: Ben hiçbir belediyemizde, ister büyükşehir ister küçük bir belediye olsun, yönetici kadrolarına müdahale edilmesini doğru bulmam.