Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından korona virüse karşı temizliğin önemine vurgu yaptı. Koca, “Sabunun yapısında bulunan, su ve yağda kolay çözünen kısımlar, Korona virüsteki iki tabakalı lipitleri parçalar. Yağ zarı çözülen virüs etkisiz hale gelir. Dokunduğumuz yüzeylerde virüs olabileceği için ellerimizi daha sık yıkayalım. Temizlik, Covid-19’a karşı güçlü bir tedbirdir” paylaşımında bulundu.