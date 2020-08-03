Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dernek, bağışlanan hisselerle yaklaşık bir milyon ihtiyaç sahibine ulaştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da verdiği üç adet kurban vekâleti ile bu bağışçılar arasında yer aldı. Kesilen kurbanların etleri, üç kıtada 23 ülke ve 34 bölgede dağıtıldı. Yardımlar Türkiye’nın yanı sıra Afrika, Müslümanlara yapılan zulmün bitmediği Arakan, Suriye, Irak, Filistin, Lübnan, Yemen, Pakistan ve Bosna-Hersek’te gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra Afrika’da cami, mescit, su kuyusu, eğitim merkezi, yetimhane gibi birçok proje de hayata geçirildi. Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Avukat Mehmet Cengiz, yaptığı açıklamada şunları ifade etti: Bir Kurban Bayramı’nda daha dünyadaki mazlum ve mağdur Müslüman kardeşlerimiz için yollara düştük. Muhtaçlara elimizi, soframızı ve gönlümüzü açtık. Allah, kesilen bütün kurbanları mübarek etsin.