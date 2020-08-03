Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aragon Kralı Ferdinand ile Kastilya Kraliçesi Isabella’nın ısrarla Yahudileri ve Müslümanları İspanya’dan kovmak istediğini aktaran Ovadya, şöyle devam etti: “Padişah II. Bayezid’in çabalarıyla, gemi göndermesiyle ciddi sayıda Yahudi Osmanlı’ya gelmiştir. Bazıları Kuzey Afrika’ya giderken, Portekiz’den sonra özellikle Maranos dediğimiz gizli olarak Yahudiliğini sürdüren ve Hristiyan görünümünde olanlar da ağırlıklı olarak Hollanda’ya gitmiştir. Sonraları Osmanlı’ya gelmişlerdir çünkü hiçbir Hristiyan ülkesi Osmanlılar kadar Yahudilere dini özgürlüklerini vermemişlerdir, en geniş dini özgürlük Osmanlı’da olmuştur. Kültürel olarak belki çok ileriye gitmemişlerdir ama dini özgürlüklerini hep yaşamışlardır.”

500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi Müdürü Nisya Allovi de İspanyol’da 31 Mart 1492’de alınan kararla din değiştirmeyecek olan Yahudilerin en geç 2 Ağustos’ta ülkeyi terk etmelerinin istendiğini kaydetti. O dönem İspanyol nüfusunun yüzde 4’lük kısmı olan 300 yüz bin kişinin Müslümanlarla beraber göç etmek zorunda kaldığını anlatan Allovi, “Bir kısmı kendi imkânlarıyla, bir kısmı Avrupa üzerinden ama tarihçilerin aktardığı, II. Bayezid döneminde 120 bin kadar kişi Anadolu topraklarına geldi” dedi.