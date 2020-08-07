Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mehmetçiğin düzenlediği başarılı operasyonlarla yurt içinde neredeyse bitme noktasına gelen PKK, gözünü Suriye'deki Kürt ailelerin çocuklarına dikti. Terör örgütü, 12-13 yaşlarındaki 14 kız çocuğunu kaçırdı ve dağda fotoğraflarını çekip kendi medyası üzerinden servis etti. Ortaokul çağındaki kız çocuklarının görüntüleri PKK'nın nasıl çaresiz kaldığını, insanlık ve savaş suçu işlediğini bir defa daha gözler önüne serdi. Fotoğraflar büyük tepki çekti. Ancak dağa militan taşıyan HDP ile ortaklığını gizlemediği CHP’den yine ses çıkmadı.

ZAAFINDAN YARARLANIYORLAR

HDP’nin ve PKK’nın çocukların hayatını nasıl kararttığı, teslim olan teröristlerin ifadelerine yansıyor. Örgüt, çocukların ailelerine çok miktarda her ay düzenli olarak para gönderileceğini ve Avrupa’da iş imkânı oluşturacağı vaadinde bulunuyor. Ergenlik çağında, kimlik arayışındaki çocuklar ikna ediliyor. Ailevi ya da psikolojik sorunları olan gençler daha kolay kandırılıyor. Ancak çocukları işkence, tecavüz ve infaza varan zulümlerle karşılaşıyor.

HER TÜRLÜ ZULÜM VAR

Kandırılıp dağa kaçırılan ve oradan Suriye'nin Deyrizor şehrine götürülen bir PKK, teslim olduktan sonra başlarına gelenleri şöyle anlattı: Yirmi beş yaşlarındaki terörist, örgüte katılan 12-13 yaşlarındaki erkek çocuğa tecavüz etti. Çocuklara işkence ve kötü muamele yapılıyordu. Bizi aç bırakıyorlardı, üzerimize soğuk su döküyorlardı. Çocukları taburlara götürüp eğitim veriyorlardı. Ailemizle görüşmemize engel olunuyordu. İnsanları öldürüyorlardı. Bizi Suriye'ye götürdüler. Çocukların üzerine bomba atılıyordu. ‘Devlet yapıyor’ diyorlardı. Genç kızlarla eğleniyorlardı. Beş yıl kaldım, sanki 50 yıl kalmış gibiydim. Sağlam bir tarafım kalmadı. Büyük zulüm vardı orada. Bize ‘Devlet kötü’ dediler. Geldik, öyle bir şey yoktu.

KORKULU RÜYA

İkna çalışmaları sonucu Mardin'de teslim olan ve örgüte çocuk yaşta katılan başka bir terörist “13-14 yaşındaydım. Çocuktum, yani düşünce kabiliyetim yoktu. Neyin ne olduğunu bilmiyordum. İşte o zaman örgüt propagandasını yaptılar. Bana ‘Seni dağa gönderelim, orada örgüt sana yardımcı olur, ne sorunun varsa halleder’ dediler. Beni HDP binasına gönderdiler. HDP binasına girdiğimde ve durumu izah ettiğimde bunlar bana ‘Tamam, doğru yere gelmişsin, biz sana yardımcı olacağız, elimizden geleni yapacağız. Seni devlete de teslim etmeyeceğiz. Eğer bizden kaçarsan devlet seni yakalarsa ceza verir, işkence yapar’ diye korkuttular. Örgüte katıldıktan sonra baktım insanlar ölüyor. Bir çocuğun korkulu rüya görmesi gibi bir şeydi benim için. Hep o rüyanın bitmesini istedim” şeklinde ifade verdi.

BM: YPG ÇOCUKLARI KULLANIYOR

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, YPG/PKK teröristlerinin Suriye'deki çocuklara yönelik uygulamalarından endişe duyulduğunu belirterek teröristlerin çocukları savaşçı olarak kullandığına dair yeni bulguları paylaştı. Çocukların silahaltına alındıklarına ilişkin bilgi paylaşan bir kaynağın, silah çok büyük olduğu için 10 yaşında bir çocuğun kalaşnikofu nasıl sürüklediğini anlattığı belirtildi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Başmüfettişliği de, terör örgütü YPG/PKK’nın Suriye’de çocukları zorla alıkoyarak silah altına almaya devam ettiğini bildirdi. Cenevre Sözleşmesi, 15 yaşın altındaki çocukların asker olarak kullanılmasını yasaklıyor.

BİR DEFA ANNELERE GİTMEDİLER

Diyarbakır'da çocuğu dağa kaçırılan Hacire Ananın yaktığı meşale sönmedi. Annelerin HDP Diyarbakır il binası önünde 3 Eylül 2019’da başlattığı evlat nöbetinde 339 gün geride kaldı. Aile sayısı 150'ye yaklaştı. Eylem, dağdaki çocuklara ve ailelerine örgütü karşı büyük cesaret verdi. Yılbaşından bu yana 137 terörist teslim oldu. Nöbet tutan 15 aile evladına kavuştu. HDP ise anneleri tehdit etti. Partisinin geçen hafta yapılan kurultayında “Ben, CHP Genel Başkanı olarak Kürt sorununu, demokratik standartlar içerisinde, Türkiye’nin bağımsızlığı içerisinde çözeceğime söz veriyorum” dedi. Ancak aynı Kılıçdaroğlu, yaklaşık bir yıldır evlat nöbeti tutan Diyarbakır'daki anneleri bir defa bile ziyaret etmedi.