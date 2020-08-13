Hazırlanan yönetmelik taslağına göre, bu hizmeti verecek işletmeler ruhsatına işletmek zorunda olacak. Müşteri, vale hizmeti almaya zorlanmayacak. Ücretsiz otopark alanları içerisinde, kara yollarında ve halkın kullanımına açık alanlarda valelerin kullanımına özel alanlar oluşturulamayacak. Vale hizmet bedeli müşterinin görebileceği şekilde tabelada belirtilecek.
‘Değnekçi’ sorunu ortadan kalkıyor
13.08.2020 - 02:49 | Son Güncelleme: 13.08.2020 - 02:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı, büyükşehirlerde restoran, kafe ve eğlence mekânları gibi işletmelerin önlerinde "vale", kaldırım kenarları veya otopark ruhsatı olmayan alanlarda "değnekçi" tabiriyle yetkisiz park yaptıran ve vatandaşlardan zorla ücret talep edenlerin engellenmesi için harekete geçti.
Etiketler : değnekçi,
724578 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/724578.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER